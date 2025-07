Türkiye: Irak sollte keine Erklärungen unter PKK-Einfluss abgeben

Türkiye hat dem Irak nach dem blutigen Angriff in Duhok ihre Anteilnahme ausgesprochen. Gleichzeitig warnte Ankara vor Versuchen der terroristischen PKK, ihre eigene Schuld an dem Anschlag der türkischen Armee in die Schuhe zu schieben.