Norwegen und Kanada haben eine weitere ausländische Crowdfunding-Kampagne für den Kauf von Bayraktar TB2-Drohnen aus türkischer Produktion für die Ukraine gestartet. Beide Länder wollen jeweils 5,5 Millionen US-Dollar für die Anschaffung einer Kampfdrohne sammeln. Der Erlös soll an den Hilfsfonds der ukrainischen Botschaft überwiesen werden, berichtete das Nachrichtenportal „Daily Sabah“ am Mittwoch. Polen und Litauen hatten bereits ähnliche Kampagnen durchgeführt.

„Schenken Sie eine Bayraktar von einem Norweger an das ukrainische Volk - zeigen Sie Solidarität mit dem Kampf der Ukraine gegen Putin“, heißt es dazu auf der Fundraising-Webseite „Spleis“.

Polen und Litauen hatten zuvor den angestrebten Spendenbetrag aufgebracht. Das Unternehmen Baykar erklärte jedoch, es werde die Drohnen kostenlos an die beiden Länder überlassen. Der türkische Drohnenriese bat darum, das gesammelte Geld zur humanitären Unterstützung des ukrainischen Volkes zu verwenden.

Litauen lieferte türkische Drohne an Ukraine ausBilder, die die litauische Regierung vor einer Woche veröffentlichte, zeigen, dass die türkische Drohne mit dem Logo eines Falken in den Farben Litauens und der Ukraine bereits an Kiew ausgeliefert wurde.

Die Ukraine hat in den letzten Jahren mehr als 20 bewaffnete Drohnen des Typs Bayraktar TB2 von Baykar gekauft und am 27. Januar weitere 16 bestellt. Die letzte Charge wurde Anfang März ausgeliefert.

