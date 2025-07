Antalyas Tourismusbranche erholt sich zunehmend von der Pandemie und erfreut sich dieses Jahr zahlreicher Besucher. Laut einer Erklärung des Gouverneursamtes am Montag stieg die Zahl der Flugtouristen vom 1. Januar bis zum 24. Juli um 107 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Damit zog die beliebte Touristenstadt in Türkiye mehr als sechs Millionen Besucher an und übertraf die Zahl der Flugtouristen in den Jahren 2020 und 2021 zusammen. Zwischen dem 1. Januar und dem 24. Juli 2020 beherbergte die Stadt wegen weltweiter Corona-Maßnahmen rund 682.000 und im Jahr 2021 rund 2,1 Millionen Touristen, die auf dem Luftweg in die Mittelmeerstadt kamen.