Nachdem ein Auto in Liverpool in eine Menschenmenge gefahren war, ist Anklage gegen einen 53-Jährigen erhoben worden. Der Mann war am Montag festgenommen worden. Angeklagt wird der Brite nun unter anderem wegen vorsätzlicher, schwerer Körperverletzung, wie die Polizei und die Anklagebehörde Crown Prosecution Service mitteilten. Er soll an diesem Freitag vor Gericht erscheinen.

Bei dem Vorfall waren am Montagabend 79 Menschen verletzt worden. Sieben Personen sind weiterhin im Krankenhaus. Noch ist unklar, warum das Fahrzeug bei der Meisterfeier des FC Liverpool in die Menge fuhr. Die Ermittler hatten nur bekanntgegeben, dass sie nicht von einem Terroranschlag ausgehen.

Polizei spricht von komplexen Ermittlungen

„Die Ermittlungen sind in einem frühen Stadium“, teilte Staatsanwältin Sarah Hammond mit. Ermittler müssten eine große Menge an Beweisen durchsehen, darunter Videoaufnahmen und Zeugenaussagen. Der 53-Jährige war unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen worden, angeklagt wurde er wegen anderer Straftatbestände.

„Wir wissen, dass die schockierenden Szenen von Montag die Stadt Liverpool und das ganze Land erschüttert haben, an einem Tag, der für Hunderttausende Unterstützer des FC Liverpool ein Tag der Freude hätte sein sollen“, teilte Hammond mit. Ihre Gedanken seien bei den Betroffenen. Sie betonte auch, der Angeklagte habe das Recht auf einen fairen Prozess.