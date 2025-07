Der türkische Textil- und Rohstoffsektor hat im ersten Halbjahr Waren im Wert von 6,8 Milliarden Dollar exportiert und damit einen neuen Spitzenwert erreicht. Das teilte der Vizepräsident der Türkischen Exporteurversammlung (TIM), Fikret Kileci, am Dienstag mit. Demnach wurde zudem mit Exporten in Höhe von 1,22 Milliarden Dollar im Juni landesweit der höchste Wert erreicht.

„Obwohl einige Probleme bei der Versorgung mit Rohstoffen, Preisschwankungen und ein Auf und Ab auf den Märkten unsere Exporteure gelegentlich herausfordern, beobachten wir, dass unser Sektor mit großer Dynamik wächst.“ Die Tatsache, dass die Exporte des Sektors in den ersten sechs Monaten des Jahres um 10 Prozent gestiegen seien, beweise dies.

In seiner Prognose für die Entwicklung des Sektors zeigte sich Kileci optimistisch, dass dieser positive Trend weiter anhält. „Ich glaube, dass die derzeitigen Probleme nur vorübergehend sind und in kurzer Zeit durch eine intensivere Zusammenarbeit und einen intensiveren Informationsaustausch überwunden werden können“, so der TIM-Vizepräsident.