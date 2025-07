Eine schwangere Frau ist Opfer einer mutmaßlich rassistischen Attacke geworden. Der Vorfall ereignete sich in einem Linienbus in Berlin, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 20-jährige Tatverdächtige soll die Frau verbal und körperlich angegriffen haben.

Das Opfer gab an, dass sie in arabischer Sprache telefonierte, als der mutmaßliche Täter sie zunächst rassistisch beleidigte. Anschließend soll er der schwangeren Frau in die untere Ebene des Doppeldeckerbusses gefolgt sein.

Die 27-jährige Frau schilderte, der mutmaßliche Täter habe ihren Kopf festgehalten, gegen ihre Schulter geschlagen und ihr sein Knie in den Bauch gestoßen. Er soll auch wiederholt versucht haben, ihr Kopftuch herunterzureißen. Später sollen Personen am Ort des Geschehens eingegriffen haben.

Laut der Polizei wurden bei dem Tatverdächtigen mutmaßliche Betäubungsmittel gefunden. Er sei später in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingeliefert worden. Die schwangere Frau wurde nach dem Vorfall in einem Krankenhaus vorsorglich untersucht.