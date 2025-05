In den letzten Monaten gab es Entwicklungen im Zusammenhang mit Zöllen, die auch ausländische Unternehmen betreffen, die in China tätig sind. Diese Unternehmen wurden bisher nicht ausreichend beleuchtet, aber westliche Firmen haben mit den in China gegründeten Betrieben hohe Gewinne erzielt, ihren Marktanteil erhöht und ihre Firmen vergrößert.

Auch wenn in letzter Zeit der wirtschaftliche Druck, den die USA auf China ausüben, mehr im Vordergrund steht, äußerte die EU schon seit einiger Zeit Besorgnis über die wachsende Macht Chinas. Sie betrachteten China als einen Konkurrenten, der die wirtschaftliche und technologische Wettbewerbsfähigkeit der EU bedroht. Dennoch gibt es in dieser ganzen Diskussion einen wichtigen Punkt, der übersehen wurde: westliche Unternehmen, die seit Jahrzehnten in China tätig sind und zur wirtschaftlichen Stärkung Chinas beigetragen haben.

Die Präsenz westlicher Unternehmen in China

China ist seit den wirtschaftlichen Reformen von 1979 zu einem wichtigen Anziehungspunkt für ausländische Direktinvestitionen (FDI) geworden. In den ersten Jahren waren diese ausländischen Investitionen ziemlich begrenzt. Doch insbesondere mit der Gründung von Sonderwirtschaftszonen begannen diese Investitionen zu steigen.

Westliche Unternehmen tätigten insbesondere in den Branchen Hochtechnologie, Automobil, Elektronik und erneuerbare Energien bedeutende Investitionen in China. Diese Investitionen haben 3,66 Billionen USD erreicht. Zum Beispiel haben Unternehmen wie Volkswagen, BMW, BASF (Deutschland), Toyota (Japan) und Tesla (USA) große Produktionsanlagen in China errichtet.Heute sind in China über 400.000 ausländisch investierte Unternehmen registriert, die mehr als 50 Millionen Menschen Beschäftigung bieten. Die durch sie geschaffene Beschäftigung übersteigt sogar die Bevölkerung vieler EU-Länder.

Die große wirtschaftliche Bedeutung und der Beitrag westlicher Unternehmen in China bringen ein wichtiges Problem mit sich. Wie werden westliche Firmen von Zöllen und protektionistischen Maßnahmen betroffen sein und welche Strategien werden sie in Zukunft verfolgen? Westliche Unternehmen in China sehen sich insbesondere aufgrund steigender Zölle und protektionistischer Maßnahmen in den letzten Jahren einer komplexen wirtschaftlichen und operationellen Umgebung gegenüber.

Erstens ist es für diese Firmen aufgrund der Zölle äußerst schwierig, in ihre Herkunftsländer zurückzukehren, da das Zentrum der globalen Lieferkette mittlerweile die asiatische Region ist. Chinas wirtschaftliches Wachstum, seine zentrale Rolle in der globalen Lieferkette und die Größe des Binnenmarktes bieten große Chancen für westliche Unternehmen, während Handelskriege, geopolitische Spannungen und lokale protektionistische Politiken ernsthafte Risiken darstellen.

Steigende Kosten und Schrumpfung der Gewinnmargen

Das deutlichste Ergebnis der kürzlich umgesetzten protektionistischen Maßnahmen war die Erhöhung der Preise für Produkte von Unternehmen mit Sitz in der EU und den USA. Der Handelskrieg zwischen den USA und China begann 2018, als beide Länder gegenseitig zusätzliche Zölle auf Milliarden von Dollar an Waren erhoben.

Zum Beispiel führte die USA Zölle von bis zu 25 Prozent auf Elektronikprodukte und Maschinen aus China ein. Dies erhöhte die Kosten für US-amerikanische Unternehmen wie Apple, die in China produzieren. Da Apple von seiner Lieferkette in China abhängig ist, führten diese Zölle zu einem Anstieg der Produktionskosten für iPhones, und in einigen Fällen musste das Unternehmen diese Kosten an die Verbraucherpreise weitergeben.Das bedeutet, dass nicht nur die Verbraucher in den USA die negativen Folgen der Politik gegenüber China tragen mussten. Auch europäische Marken, die in China produzieren, begannen in diesem Prozess ernsthafte Probleme zu erleben.

Neue Produktionsstandorte: Vietnam und Indien

Eine weitere Auswirkung dieses Prozesses war der Anstieg der Zahl westlicher Unternehmen, die planen, China zu verlassen. Doch es begann eine interessante Entwicklung. Diese Firmen wollten nicht in ihre Heimatländer zurückkehren. Sie glaubten, dass die westlichen Länder in Bezug auf Humankapital, Verbrauchsniveau und Lieferketten nicht wettbewerbsfähig seien. Die anfängliche Strategie bestand darin, die Produktion in die USA und westliche Länder zurückzubringen. Doch die Produktion begann, mit sehr wenigen Ausnahmen, hauptsächlich nach Vietnam und Indien abzuwandern. Beispielsweise diversifizierte Apple seine Produktion, um die Auswirkungen des Handelskriegs zwischen den USA und China zu verringern. Zulieferer wie Foxconn und Pegatron eröffneten neue Anlagen in Indien und Vietnam. Im Jahr 2023 erhöhte Apple die iPhone-Produktion in Indien um 7 %, wodurch die Abhängigkeit von China verringert wurde. In ähnlicher Weise erhöhte Nike die Investitionen in Fabriken in Vietnam und Indonesien, um die Abhängigkeit von den Produktionsstätten in China zu verringern. Auf diese Weise versuchen die Unternehmen, sowohl Tarife zu umgehen als auch geopolitische Risiken zu managen.

Während chinesische Unternehmen die Lücken der westlichen Unternehmen füllen...

China versucht, diesen Prozess für sich in einen Vorteil umzuwandeln. Um die schnell entstehenden Lücken westlicher Firmen zu füllen, hat China begonnen, lokale Unternehmen in strategischen Sektoren (zum Beispiel Technologie, Telekommunikation und erneuerbare Energien) stärker zu unterstützen. Eine dieser Politiken ist die Strategie "Made in China 2025". Die Unternehmen entwickeln flexible Pläne, um ihre Operationen schnell anzupassen, falls die Spannungen zwischen den USA und China oder der EU und China zunehmen. Zum Beispiel hat Unilever Notfallpläne entwickelt, um Produktionsstätten in China in andere asiatische Länder zu verlagern.

In diesem Prozess war eine der herausstechenden Bedürfnisse für westliche Unternehmen der Aufbau einer alternativen, zuverlässigen Lieferkette außerhalb Chinas. In der Auseinandersetzung zwischen China, der EU und den USA hebt sich Türkiye als zuverlässige Lieferkette hervor. Mit moderner Verkehrsinfrastruktur, Produktionskapazität und logistischer Infrastruktur könnte Türkiye in der neuen wirtschaftlichen Ordnung eine größere Rolle spielen.

Wer wurde mehr von Zöllen und protektionistischen Politiken betroffen?

Westliche Unternehmen in China sehen sich aufgrund steigender Kosten, Marktzugangsbeschränkungen, Risiken in der Lieferkette und Problemen mit geistigem Eigentum mit Herausforderungen konfrontiert. Die von den USA und Europa implementierten protektionistischen Zölle und Handelspolitiken haben negativ auf ansässige westliche Unternehmen in China gewirkt. Dennoch versuchen sie, diese Herausforderungen durch Strategien wie Diversifizierung der Lieferkette und Ausrichtung auf alternative Märkte zu bewältigen.

Dennoch bleibt der Transfer von Produktion und Lieferkette in den Westen eine große Herausforderung. Andererseits erschwert die wirtschaftliche Größe und strategische Bedeutung Chinas den westlichen Unternehmen, sich vollständig aus diesem Markt zurückzuziehen. Doch geopolitische Spannungen und Protektionismus machen flexiblere und risikofokussierte Strategien unvermeidbar. Unternehmen sind gezwungen, einen ausgewogenen Ansatz zu verfolgen, um sowohl die Chancen auf dem chinesischen Markt zu nutzen als auch globale Risiken zu managen.