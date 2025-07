Die türkische Rüstungsindustrie exportiert in immer mehr Länder. Die Zahl der Exportzielländer stieg mittlerweile auf mehr als 170, sagte der Verteidigungsindustrie-Chef Ismail Demir am Samstag in Ankara.

In den letzten 20 Jahren habe es große Umbrüche in der Rüstungsindustrie gegeben, so Demir. Die Zahl der türkischen Firmen in dem Sektor sei in dem Zeitraum von etwa 60 auf über 1500 gestiegen. Exportiert würden über 230 verschiedene Produkte.

Mit Blick auf die Rüstungsembargos gegen Türkiye warnte Demir vor deren negativen Auswirkungen auf die „langjährigen freundschaftlichen Beziehungen“. „Diese Restriktionen werden uns auf keinen Fall von unserem Weg abbringen.“

Mehr dazu: Türkiye: Waffenhersteller „Sarsılmaz“ exportiert in mehr als 80 Länder