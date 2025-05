Die ugandische Armee hat ihre militärische Zusammenarbeit mit Deutschland ausgesetzt und dem deutschen Botschafter in Kampala „umstürzlerische Aktivitäten“ vorgeworfen. Die ugandischen Streitkräfte hätten „mit sofortiger Wirkung alle laufenden Aktivitäten der Verteidigungs- und Militärkooperation mit der Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt“, erklärte Armeesprecher Chris Magezi am Sonntag im Onlinedienst X. Grund seien „glaubwürdige Geheimdienstberichte, wonach der aktuelle deutsche Botschafter in Uganda, Matthias Schauer, aktiv an umstürzlerischen Aktivitäten im Land beteiligt ist“.

Nach Angaben des Armeesprechers soll die Aussetzung der Kooperation andauern, bis die Verwicklung des deutschen Botschafters mit „pseudo-politisch-militärischen Kräften, die in dem Land gegen die ugandische Regierung arbeiten“, geklärt sei. Die deutsche Botschaft in Kampala und das Auswärtige Amt in Berlin antworteten zunächst nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur AFP.

Am Freitag hatte die ugandische Armee mehreren europäischen Botschaften vorgeworfen, „negative und verräterische Gruppen“ zu unterstützen, die sich gegen die Regierung stellten. Zuletzt war die Armee in Uganda verschärft gegen die Opposition des Landes vorgegangen.

Der Armeechef und Sohn des Langzeitpräsidenten Yoweri Museveni, Muhoozi Kainerugaba, hatte unter anderem verkündet, den Leibwächter des ugandischen Oppositionsführers Bobi Wine entführt und in seinem Keller gefoltert zu haben.

Im Januar wird in dem ostafrikanischen Land gewählt, dabei will Präsident Museveni seine 40-jährige Herrschaft verlängern. Die vergangene Wahl 2021 war von einem harten Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die Opposition geprägt.