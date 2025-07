Der türkische Textil- und Rohstoffsektor hat von Januar bis Juli des laufenden Jahres Exporteinnahmen in Rekordhöhe verbucht. In dem Zeitraum sind Waren im Wert von 6,1 Milliarden US-Dollar ausgefahren worden, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag mit Verweis auf Zahlen der Türkischen Exporteurversammlung (TIM) berichtete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum seien die Exporte um 9,5 Prozent gestiegen. Spitzenreiter war demnach die Metropole Istanbul mit Exporten in Höhe von etwa 2,5 Milliarden Dollar. Weitere Hotspots seien die Provinzen Gaziantep mit einer Milliarde Dollar und Bursa mit 736 Millionen Dollar gewesen.

Der wichtigste Interessent des türkischen Textil- und Rohstoffsektors war laut TIM Italien. Weitere Hauptabnehmer waren laut den Statistiken Russland und Weißrussland.

Mehr dazu: Türkiye: Anstieg der Industrieproduktion im Jahresvergleich