Einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte der EU ist in letzter Zeit die Entwicklung einer neuen Produktions- und Technologiepolitik, um soziale Wohlfahrt und Wirtschaft nachhaltig zu gestalten. Ein weiteres Thema auf der EU-Agenda ist die technologische Souveränität. Tatsächlich war die Finanzkrise 2008 eine Entwicklung, welche die Produktions- und Technologiepolitik wieder auf die Agenda der EU brachte. Diese seither andauernde Debatte hat sich in den letzten Jahren intensiviert. Die Covid-Pandemie, der Krieg zwischen der Ukraine und Russland und das aufstrebende China haben gezeigt, dass die Produktlieferkette der EU nicht so robust ist, wie man dachte. Letzten Monat trafen wir uns mit einer Gruppe von Akademikern an der Technischen Universität Madrid, um zu erörtern, wie Europas neue Industrie- und Technologiepolitik aussehen sollte.

Die von uns untersuchten EU-Strategiedokumente zeigen, dass die EU den Ernst der Lage erkannt hat, wenn auch etwas spät. In der EU gibt es derzeit viele Industrie-, Technologie- und Innovationspolitiken, die parallel laufen und nicht im Einklang erscheinen. Darüber hinaus setzen viele Länder auch eine Industrie- und Technologiepolitik nach eigenen Prioritäten um.

Eine Industrie- und Technologiepolitik zu entwickeln, der alle EU-Länder folgen können, die Produktion (Offshoring) aus anderen Ländern wieder in die EU zu verlagern und den Anteil der Produktion an der EU-Wirtschaft zu erhöhen, erscheint aus vielen Gründen nicht einfach. Diese neue europäische Industrie- und Technologiepolitik muss mehreren Zwecken gleichzeitig dienen. Diese Politik sollte die Wettbewerbsstruktur der EU-Wirtschaft schützen, Innovationen ermöglichen, mit vorhandenen Humanressourcen durchgeführt werden, Lieferkettenrisiken minimieren, unterschiedliche Produktionskapazitäten der Länder harmonisieren, nachhaltig sein, nicht nachteilig für die Verbraucher sein, neue Beschäftigungsmöglichkeiten bieten und natürlich Ziele des EU Green Deal erfüllen. Eine wundersame Industrie- und Innovationspolitik, die all dies leisten kann, wurde noch nicht erfunden.

Die Deindustrialisierungsgeschichte der EU

Die EU-Mitgliedsländer begannen zunächst mit der Umsetzung unterschiedlicher Industriepolitiken, um ihre im Zweiten Weltkrieg beschädigte Produktionsinfrastruktur zu stärken und mit den USA zu konkurrieren. Hauptziele waren die Stärkung der Produktionsinfrastruktur und die Schaffung eines nationalen Champions durch Maßnahmen wie öffentliches Beschaffungswesen, Zwangsfusionen, Enteignung und staatliche Subventionen. Da es damals noch keine Dachorganisation wie die EU gab, betrieben viele Länder eine eigene Industriepolitik.

Wenn wir uns die in diesem Prozess umgesetzten Industriepolitiken ansehen, zeigt sich, dass die meisten von ihnen erfolglos waren. Eine Ausnahme hiervon ist Airbus.

Im wirtschaftlichen Entwicklungsprozess setzen die EU-Staaten, die von einer landwirtschaftlich geprägten zu einer industrie- und produktionsorientierten Wirtschaft übergegangen sind, heute auf den Dienstleistungssektor. Nach der Deindustrialisierung, die in den 1990er Jahren begann, sank der Anteil des verarbeitenden Gewerbes am Gesamt-BIP in der EU von 20 % auf 15 %. Die EU-Länder konzentrierten sich auf die profitableren Punkte im Produktionsprozess, die im Smiley-Kurven-Theorem erwähnt werden: Design, Branding, R&D, Marketing und Organisation des gesamten Prozesses.

Es gab viele Gründe, warum die EU ihre Produktion in den letzten 30 Jahren von der traditionellen Produktion in andere Regionen verlagert hat: Umweltfaktoren, Fachkräftemangel, intensiver Energie- und Ressourcenverbrauch, die Tatsache, dass ein erheblicher Teil der Rohstoff- und Lieferkette in Asien ansässig ist, und natürlich sind Unternehmen bestrebt, mehr Gewinne zu erzielen.

Aktuelle Industrie- und Technologiepolitik der EU

Die EU setzt bereits viele Industrie- und Technologiepolitiken um. Sie versucht, eine Koordinierung zwischen den EU-Mitgliedstaaten in den festgelegten strategischen Bereichen herzustellen und die EU zu einem Kompetenzzentrum in diesen Bereichen zu machen. Entsprechend heißt es in dem 2009 gestarteten Projekt „An die Zukunft denken: Entwicklung einer EU-Strategie für Schlüsseltechnologien“, dass die EU den Einsatz von Schlüsseltechnologien innerhalb eines gemeinsamen politischen Rahmens fördern wird.

Dazu gehören Nanotechnologie, grüne Technologien, Gesundheitstechnologien, Fortgeschrittene Werkstoffe, Anwendungen künstlicher Intelligenz und Energietechnologien. So ist beispielsweise das 2012 von der EU gestartete Human Brain Project mit einem Budget von 600 Millionen zum weltweit größten Projekt in diesem Zusammenhang geworden. Im Rahmen des Projekts arbeiten 120 Institute aus vielen Ländern Europas harmonisch und kooperativ zusammen. In Bezug auf seine Ergebnisse ist es ein Kandidat dafür, das Kompetenzzentrum der Welt auf dem Gebiet des menschlichen Gehirns zu werden. Das Human Brain Project zeigt, dass die EU mit intelligenter Spezialisierung ihren Wettbewerbsvorteil in den oben genannten Bereichen halten kann.

Eine weitere von der EU durchgeführte Studie soll den kritischen Rohstoffbedarf strategischer Sektoren analysieren. Die zu diesem Zweck neu gegründete European Raw Materials Alliance (ERMA) veröffentlicht regelmäßig eine Liste kritischer Rohstoffe.

ERMA befasst sich auch mit den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen und schlägt Maßnahmen vor, um die Abhängigkeit der europäischen Rohstoffe von Drittländern zu verringern, die Versorgung sowohl aus primären als auch aus sekundären Quellen zu diversifizieren und Ressourceneffizienz und Zirkularität zu verbessern und gleichzeitig eine verantwortungsvolle Beschaffung weltweit zu fördern.

Wie geht es weiter?

Als Präsident Obama 2011 das Silicon Valley besuchte, fragte er Steve Jobs: „Was wäre nötig, um iPhones in den Vereinigten Staaten herzustellen? Warum kann diese Arbeit nicht nach Hause kommen?“. Steve Jobs entgegnete: „Diese Jobs kommen nicht zurück." Eigentlich eine plakative, aber realistische Antwort. Das gilt auch für Europa. Denn die wichtigsten Glieder der komplexen Lieferkette liegen im asiatischen Raum, zu dem auch Türkiye gehört.

Es ist der EU nicht mehr möglich, traditionelle Industrien wiederzubeleben.

Dafür gibt es viele Gründe: Fachkräftemangel in der traditionellen Industrieproduktion in der EU, teure Arbeitskräfte, strenge arbeitsrechtliche Vorschriften, strenge Verbraucher- und Umweltstandards, die Produktlieferkette hat sich stark nach Osten verschoben, Halbfertigprodukte oder Rohstoffe sind in der EU nicht verfügbar.

Aber mit intelligenter Spezialisierung kann die EU ihre Energie auf einen genaueren Bereich lenken.

Eine weitere Politik, die die EU verfolgen kann, besteht darin, enger mit den Ländern und Herstellern in der nahen Geographie zusammenzuarbeiten und eine langfristige Zusammenarbeit aufzubauen, um die Risiken in der Produktlieferkette zu verringern. Um ein wichtiger internationaler Akteur zu bleiben, muss Europa mit der Umsetzung ehrgeiziger interner Reformen beginnen und eine neue Partnerschaft mit seiner dynamischen Nachbarschaft eingehen. Die Alternative wäre, ein isoliertes Bündnis mit weniger als 10 % der Weltproduktion und 5 % der Bevölkerung zu werden.