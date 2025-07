Seit der Unterzeichnung des Getreide-Abkommens in Istanbul sind mehr als 563.000 Tonnen an Getreide und anderen Lebensmitteln aus der Ukraine ausgefahren worden. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Zwischenbericht des Koordinationszentrums für die Getreide-Exporte hervor.

Demnach verließen im Zeitraum vom 1. bis 15. August etwa 451.000 Tonnen Mais ukrainische Häfen. Unter anderem seien auch rund 42.000 Tonnen Getreide ausgefahren worden.

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hatte sich am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem lettischen Amtskollegen Edgars Rinkevics mit dem bisherigen Stand der Getreide-Exporte zufrieden gezeigt. Das unterzeichnete Abkommen sei bislang „ohne jegliche Probleme“ umgesetzt worden. Ankara werde sich für die Fortsetzung des Prozesses einsetzen, versicherte der Chefdiplomat.

