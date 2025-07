Der Eurokurs ist am Montag zum ersten Mal seit Mitte Juli unter die Parität zum US-Dollar gefallen. Experten sehen den Grund dafür in der Erwartung der Märkte, dass die US-Notenbank die Straffung in der Geldpolitik fortsetzen wird. In der Besorgnis über die globale Wirtschaftsentwicklung wendeten sich die Anleger dem Dollar zu. Im Londoner Vormittagshandel fiel die europäische Einheitswährung kurzzeitig bis auf 0,9990 US-Dollar.

In den letzten vier Wochen hat der EUR/USD-Kurs 2,06 Prozent verloren. In den letzten zwölf Monaten sank er um 14,78 Prozent.

Während die Anleger an den globalen Märkten die Signale der Wirtschaftsindikatoren abwägen, werden sie auch das jährliche Symposium der US-Notenbank FED Ende dieser Woche verfolgen. Marktbeobachter erwarten, dass der US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag eine aggressivere Geldpolitik ankündigen und die Fortsetzung der Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation betonen wird.