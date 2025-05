Im Südlibanon sind am Sonntag nach Behördenangaben vier Menschen durch israelischen Beschuss getötet worden. Bei einem Angriff Israels auf die Stadt Ainata seien zwei Menschen getötet worden, meldete die Nachrichtenagentur Ani unter Berufung auf das libanesische Gesundheitsministerium. Bei Drohnenangriffen auf Fahrzeuge in der Stadt Mais al-Dschabal und nahe Jater sei jeweils ein Mensch getötet worden. Die israelische Armee teilte mit, es seien Mitglieder der pro-iranischen Hisbollah-Miliz getroffen worden.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz erklärte, Ainata sei angegriffen worden, nachdem von dort aus ein Fahrzeug in einem Wohngebiet im Norden Israels beschossen worden sei.

Seit Beginn des Gaza-Krieges am 7. Oktober kommt es an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon immer wieder zu Konfrontationen zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz. Auf beiden Seiten gab es bereits Tote. Nach monatelangen Kämpfen trat am 27. November eine fragile Waffenruhe in Kraft.

Israel sollte sich bis zum 26. Januar vollständig aus dem Südlibanon zurückziehen. Nach einer Fristverlängerung zog sich die israelische Armee aus dem süd-libanesischen Grenzgebiet zurück - bis auf fünf Kontrollpunkte. Israels Verteidigungsminister Israel Katz bezeichnete diese als „Pufferzone“, die israelische Siedlungen vor Angriffen der Hisbollah schützen solle.

Trotz der Ende November vereinbarten Waffenruhe greift Israel weiterhin Orte im Libanon an. Nach libanesischen Angaben kam es seit Beginn der Waffenruhe zu mehr als 1.100 Angriffen Israels, bei denen 92 Menschen getötet und mindestens 285 weitere verletzt wurden.