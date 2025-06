In Frankreich ist ein Mann wegen des Verdachts der Koranverbrennung festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstagabend mitteilte, wird dem Mann zur Last gelegt, aus einer Moschee in der Stadt Villeurbanne nahe Lyon erst einen Koran entwendet und ihn dann verbrannt zu haben. Aus Polizeikreisen hieß es, es sei eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist Tatverdächtige „psychisch labil“.

Dem Rat der Moscheen im Departement Rhône zufolge ereignet sich der Vorfall in der Nacht zu Montag. Demnach betrat ein Unbekannter den Gebetsraum der örtlichen Moschee und griff nach einem Exemplar der heiligen Schrift der Muslime. Anschließend habe er das Buch angezündet und es außerhalb des Gebäudes abgelegt, bevor er flüchtete.

Erst wenige Tage zuvor hatte der tödliche Angriff auf einen Tunesier in Frankreich für Empörung gesorgt. Der tatverdächtige Franzose soll einen tunesischen Nachbarn erschossen, einen türkischen Nachbarn verletzt und dazu rassistische Hassvideos verbreitet haben. Zwei Tage nach dieser Tat im Hinterland der Côte d'Azur schaltete sich am Montag die französische Anti-Terrorstaatsanwaltschaft.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts auf Mord mit rassistischem Hintergrund. „Rassismus muss streng bestraft werden“, schrieb Innenminister Bruno Retailleau im Onlinedienst X. Die Videos des Mannes ließen „keinen Zweifel“, dass es einen rassistischen Hintergrund gebe.

Ende April hatte ein tödlicher Messerangriff auf einen Malier in einer Moschee im Süden Frankreichs Aufsehen erregt. Der Täter hatte mit einem Messer mehr als 50 Mal auf sein Opfer eingestochen und die Tat mit seinem Mobiltelefon gefilmt. Dabei machte er islamfeindliche Bemerkungen. Nach seiner Festnahme bestritt er jedoch ein islamfeindliches Motiv.