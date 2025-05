Die politisch motivierte Kriminalität in Thüringen hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Wie aus der am Montag vom Landesinnenministerium in Erfurt veröffentlichten Statistik hervorgeht, wurden 2024 insgesamt 5234 politisch motivierte Straftaten registriert. Das war ein Anstieg von 69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wo 3097 solcher Delikte erfasst wurden.

Den größten Teil machten Straftaten aus dem rechten Spektrum aus. 2024 registrierte die Thüringer Polizei insgesamt 2839 solcher Delikte, das waren knapp 55 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch der Großteil der Propagandadelikte war demnach rechts motiviert.

Darüber hinaus verzeichneten die Sicherheitsbehörden 960 linksmotivierte Straftaten. Damit haben sich die Fälle im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.

Die Fälle von politisch motivierter Gewaltkriminalität erhöhten sich um 64 auf insgesamt 226 - 133 Delikte davon wurden dem rechten Spektrum zugeordnet. Insgesamt ermittelte die Thüringer Polizei im vergangenen Jahr 2702 Tatverdächtige im Zusammenhang mit politisch motivierter Kriminalität. Das waren 592 mehr als im Vorjahr.