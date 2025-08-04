Die USA setzen nach Aussagen ihres Handelsbeauftragten Jamieson Greer auf eine mögliche Verlängerung der Zollpause mit China. Konfrontiert mit der Aussage einer Journalistin des Senders CBS News, dass nach Angaben der Chinesen die bisherige Frist vom 12. August verschoben werde, sagte er: „Das ist etwas, worauf wir hinarbeiten.“

China würde das wollen, sagte Greer in dem am Freitag aufgezeichneten Interview, das nun ausgestrahlt wurde. Man arbeite an einigen technischen Fragen und spreche mit US-Präsident Donald Trump darüber. „Ich denke, es geht in eine positive Richtung.“ Er wolle Trump nicht vorgreifen, aber glaube nicht, dass irgendjemand wolle, dass die Zölle wieder auf mehr als 80 Prozent steigen würden.

Treffen in Schweden ging zunächst ohne Entscheidung aus