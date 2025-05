Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der voraussichtliche künftige Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) haben sich nach ukrainischen Angaben über die weitere deutsche Unterstützung für die Ukraine abgestimmt. Die beiden Politiker hätten in einem „produktiven Gespräch“ ihre „Positionen koordiniert“, erklärte Selenskyj am Dienstag im Onlinedienst X.

Die Ukraine wisse Deutschlands Bemühungen zur Wiederherstellung der Sicherheit in Europa und zum Schutz von Menschenleben in der Ukraine sehr zu schätzen, betonte Selenskyj. Deutschland sei führend in der Versorgung der Ukraine mit Luftverteidigungssystemen und spiele eine entscheidende Rolle dabei, die finanzielle Stabilität des Landes zu sichern.

Merz hatte sich in der Vergangenheit mehrfach für die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine ausgesprochen. Zuletzt sagte er in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“, Deutschland müsse das Land „weiter militärisch gut ausstatten“. Allerdings dürfe Deutschland „nicht Kriegspartei werden“.