Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat den erstmaligen Einzug in das Endspiel der Nations League verpasst. Die DFB-Auswahl verlor das Halbfinale in München gegen Portugal mit 1:2 (0:0). Gegner im Spiel um Platz drei ist am Sonntag in Stuttgart Europameister Spanien oder Vizeweltmeister Frankreich.

Ex-Europameister Portugal um Kapitän Cristiano Ronaldo trifft im Finale des europäischen Nationenturniers am Sonntag in München auf den Sieger des zweiten Halbfinales, das am Donnerstag ausgetragen wird.

Gegen Portugal erzielte Florian Wirtz in der 48. Minute das Führungstor für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Francisco Conceição (63.) und der 40-jährige Ronaldo (68.) drehten die Begegnung noch zugunsten der Portugiesen. Die Partie hatte wegen eines Unwetters mit zehnminütiger Verspätung begonnen.