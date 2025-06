Argentinien will seine Botschaft in Israel im nächsten Jahr von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Dies kündigte der argentinische Präsident Javier Milei in einer Rede vor dem israelischen Parlament (Knesset) an. „Wir wollen die historische Freundschaft würdigen, die unsere Völker verbindet, und die wirtschaftlichen und diplomatischen Bande stärken, die zwischen uns bestehen“, zitierten ihn israelische Medien.

Milei weilt seit Montagabend zu einem Staatsbesuch in Israel. Er gilt als enger Verbündeter des zionistischen Staates.

Verlegungen von Botschaften nach Jerusalem sind international umstritten, denn damit würde möglicherweise auch die Annektierung von Ost-Jerusalem durch Israel anerkannt werden. Seit dem Sechstagekrieg 1967 besetzt Israel den Ostteil der Stadt. Israel beansprucht ganz Jerusalem als Hauptstadt, während die Palästinenser Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines unabhängigen Staates für sich reklamieren.

Nur wenige Länder teilen in dieser Hinsicht die Position Israels. Auch Deutschland hält an seiner Botschaft in der Küstenmetropole Tel Aviv fest. Die USA hatten 2018 unter der ersten Präsidentschaft von Donald Trump ihre Botschaft nach Jerusalem verlegt. Sein Nachfolger Joe Biden änderte die Entscheidung nicht. Seitdem vollzogen Guatemala, Honduras und Paraguay und der pazifische Inselstaat Papua-Neuguinea diesen Schritt.

Das erst seit 2008 unabhängige Balkanland Kosovo eröffnete 2021 seine Botschaft in Jerusalem, als beide Länder diplomatische Beziehungen miteinander aufnahmen.