Bei den Vereinten Nationen in New York wird am Montag (16.00 Uhr MESZ) der Posten an der Spitze der Vollversammlung neu vergeben - einzige Kandidatin ist die frühere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Sie hatte in ihrer Bewerbungsrede vor zwei Wochen angesichts der Abschottungstendenzen in den USA und anderen Ländern die Vereinten Nationen als wichtiger denn je bezeichnet.

Die Kandidatur Baerbocks wird von westeuropäischen Ländern und anderen Staaten unterstützt. Sollte sie erwartungsgemäß zur neuen Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt werden, würde ihre Amtszeit im September beginnen und ein Jahr dauern. In der Vollversammlung sind alle 193 UN-Mitgliedstaaten vertreten.