Der Flughafen Istanbul hat als erster in Europa den gleichzeitigen Betrieb von drei unabhängigen Start- und Landebahnen aufgenommen. Zuvor habe es das nur in den USA gegeben, sagte der türkische Verkehrsminister Abdulkadir Uraloğlu bei der Einweihungszeremonie am Donnerstag. Demnach können nun drei Flugzeuge gleichzeitig auf voneinander unabhängigen Bahnen starten oder landen.

„Das ist nicht nur ein Novum für Türkiye, sondern auch für die europäische Luftfahrt – und ein Meilenstein für die globale Luftfahrt“, sagte Uraloğlu. Er bezeichnete den Flughafen Istanbul als ein „visionäres Projekt“, das seit seiner Eröffnung am 29. Oktober 2018 als internationales Aushängeschild von Türkiye diene.

Mit jährlich fast 90 Millionen abgefertigten Passagieren habe der Flughafen das Land an die Spitze der globalen Luftfahrt geführt, so der Minister. Im ersten vollständigen Betriebsjahr 2019 seien mehr als 52 Millionen Fluggäste gezählt worden – 2023 bereits mehr als 76 Millionen.

Europas zweitverkehrsreichster Flughafen

In der Kategorie der verkehrsreichsten Großflughäfen habe der Flughafen Istanbul im Jahr 2024 mit 80,1 Millionen Reisenden den zweiten Platz in Europa und den siebten weltweit belegt, erklärte Uraloğlu.

Zudem sei der Flughafen Istanbul laut Bericht des internationalen Flughafenverbands ACI Europe das verkehrsreichste Luftfracht-Drehkreuz Europas im vergangenen Jahr gewesen, betonte Uraloğlu.