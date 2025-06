Nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums gibt es seit Beginn des israelischen Angriffskrieges gegen den Iran keinen Anstieg illegaler Grenzübertritte. Das türkische Militär arbeite hierbei proaktiv an den Grenzen und beobachte Migrationsbewegungen, sagte der Ministeriumssprecher Zeki Aktürk am Donnerstag in Ankara. Türkische Soldaten seien rund um die Uhr im Einsatz.

Gerüchte über eine unkontrollierte Migrationsbewegung wies das Ministerium als gezielte Desinformation zurück. Türkiye handle in Krisenzeiten „kontrolliert und verantwortungsbewusst – als Stabilitätsanker in der Region“, sagte Aktürk.

Aktürk verurteilte zudem Israels Luftangriffe auf den Iran mit scharfen Worten. Diese seien völkerrechtswidrig und gefährdeten den regionalen Frieden und die Stabilität. Auch das Vorgehen in Gaza, im Libanon und in Syrien zeige, dass Israel bewusst eine Eskalation herbeiführe.

Berichte über eine Verletzung des türkischen Luftraums durch israelische Kampfjets am ersten Tag der Angriffe wurden vom Ministerium ebenfalls dementiert. Türkische Abfangjäger seien vorsorglich gestartet, um den Luftraum zu sichern. Seit Beginn der israelischen Luftangriffe habe man den Schutz des eigenen Luftraums und der Landesgrenzen deutlich verstärkt.

Aktürk unterstrich zudem, dass die türkische Luftabwehr durch ein mehrschichtiges Verteidigungssystem kontinuierlich ausgebaut werde. Sie befinde sich in höchster Alarmbereitschaft.