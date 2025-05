Türkiye hat den auf dem arabischen Gipfeltreffen vorgestellten ägyptischen Plan für den Wiederaufbau des Gazastreifens begrüßt. „Wir werden weiterhin Initiativen unterstützen, die darauf abzielen, einen dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen, den Wiederaufbau des Gazastreifens zu beginnen und sicherzustellen, dass die Palästinenser in Frieden in ihrem Heimatland leben“, hieß es in einer offiziellen Erklärung des türkischen Außenministeriums.

Auf einem arabischen Sondergipfel in Kairo wurde am Dienstag ein ägyptischer Plan für den Wiederaufbau des Gazastreifens vorgestellt. Der Plan sieht vor, über einen Zeitraum von rund fünf Jahren zunächst die Trümmer in Gaza zu beseitigen und dann sowohl vorübergehende als auch dauerhafte Unterkünfte für die dort lebenden Palästinenser zu errichten. Die Kosten werden auf rund 50 Milliarden Euro geschätzt, eine Summe, die auch die Vereinten Nationen für den Wiederaufbau des von Israel großflächig zerstörten Küstengebiets genannt haben. Der Plan, der eine Vertreibung der Palästinenser vermeiden soll, ist ein Gegenvorschlag zu US-Präsident Donald Trumps Vision einer „Riviera des Nahen Ostens“.

Ägyptens Wiederaufbauplan für Gaza, der dem türkischen Außenministerium vorliegt, sieht offiziellen Angaben zufolge zwei Phasen vor: eine Erholungsphase und eine Wiederaufbauphase. Die Erholungsphase, die voraussichtlich sechs Monate dauern und 3 Milliarden Dollar kosten soll, würde sich auf die „Beseitigung von Minen und nicht explodierten Sprengkörpern, die Beseitigung von Trümmern und die Bereitstellung von Notunterkünften“ konzentrieren.

Um den unmittelbaren Bedarf an Unterkünften in dieser Phase zu decken, sieht der Plan laut türkischen Angaben die Einrichtung von sieben ausgewiesenen Standorten im Gazastreifen vor. 1,5 Millionen vertriebene Menschen sollen demnach in provisorischen Wohneinheiten untergebracht werden, die jeweils durchschnittlich sechs Personen Platz bieten. Zudem umfasst der Plan auch Reparaturen an 60.000 teilweise beschädigten Häusern, um 360.000 Menschen unterzubringen.

Trumps umstrittene Gaza-Pläne

Trump hatte Anfang Februar gesagt, der vom Gaza-Krieg stark zerstörte Küstenstreifen am Mittelmeer solle in den „Besitz“ der USA übergehen. Unter deren Führung könne er eine „Riviera des Nahen Ostens“ werden. Dabei wiederholte er seinen früheren Vorschlag, die rund zwei Millionen Palästinenser, die dort leben, in die arabischen Nachbarländer zu vertreiben. Trump schloss nicht aus, zur Absicherung dieser Pläne im Zweifel auch US-Truppen dorthin zu schicken.

Trumps Äußerungen lösten sowohl international als auch in den USA scharfe Kritik aus. Experten sagen, dass ein solcher Schritt gegen das Völkerrecht verstoßen würde. Die Vereinten Nationen warnten vor einer „ethnischen Säuberung“.