Die türkische First Lady Emine Erdoğan hat am Donnerstagabend in Istanbul eine Gala des Internationalen Familienforums eröffnet. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Ministerium für Familie und Sozialdienste.

Erdoğan sprach vor Vertretern aus 27 Ländern. Sie betonte: „Die Familie ist das wichtigste Fundament der Gesellschaft.“

Die First Lady warnte vor weltweiten Angriffen auf traditionelle Familien. Kinder würden gezielt beeinflusst. Ziel sei es, „die Festung von innen zu erobern“.

2025 soll in Türkiye zum „Jahr der Familie“ werden. Emine Erdoğan kündigte staatliche Programme zur Stärkung der Familie an – darunter Ehestärkung, Kinderbetreuung und Pflegefamilien.

Zudem unterzeichneten Vertreter aus 15 Ländern die „Global Zero Waste Goodwill Declaration“. Auch Minister aus Palästina, Nigeria, Senegal, Malaysia und Kirgisistan waren dabei.

Die First Lady erinnerte außerdem an das anhaltende Leid der Menschen in Gaza. Seit dem 7. Oktober 2023 seien dort über 2.000 Familien ausgelöscht worden.