Ankara lädt inmitten wachsender Hoffnungen auf eine Waffenruhe im russisch-ukrainischen Krieg zu einem hochrangigen Treffen zur Schwarzmeersicherheit ein. Ziel der Gespräche ist es, eine mögliche marinebezogene Zusammenarbeit nach einer Waffenruhe zu planen und die regionale Stabilität im Schwarzen Meer zu stärken.

Wie das türkische Verteidigungsministerium am Sonntag mitteilte, wird das Treffen am Dienstag und Mittwoch im Hauptquartier der türkischen Marinekräfte in Ankara stattfinden. Militärische Vertreter aus verschiedenen Ländern werden daran teilnehmen, um gemeinsam über strategische Planungen zur Aufrechterhaltung eines friedlichen Umfelds in der Schwarzmeerregion zu beraten.

Konkrete Angaben zu den teilnehmenden Staaten machte das Ministerium nicht. Fest steht jedoch: Vertreter der Russischen Föderation werden nicht unter den Teilnehmern sein.

Diplomatische Initiativen aus Ankara

Türkiye setzt seine Bemühungen fort, den seit Februar 2022 andauernden Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden. Ankara ruft beide Seiten weiterhin dazu auf, die Kampfhandlungen einzustellen und Verhandlungen aufzunehmen. Die türkische Regierung betont, für jede diplomatische Initiative – einschließlich einer Vermittlerrolle – offen zu sein, um eine Grundlage für nachhaltigen Frieden zu schaffen.

Bereits im März 2022 hatte Türkiye die Außenminister Russlands und der Ukraine zu einem ersten direkten Gespräch im südlichen Ferienort Antalya empfangen. Diese diplomatischen Anstrengungen führten später zum Abschluss des wegweisenden Getreideabkommens, das ukrainische Exporte über das Schwarze Meer ermöglichte. Russland setzte das Abkommen jedoch im Juli 2023 aus – unter Verweis auf Einschränkungen beim Export eigener Agrarprodukte.