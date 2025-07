Türkiye und Pakistan haben eine umfassende energiepolitische Zusammenarbeit angekündigt. Türkische Unternehmen sollen künftig in den pakistanischen Offshore-Gebieten nach Erdöl und Erdgas suchen. Das gab Außenminister Hakan Fidan am Mittwoch bei einem Besuch in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad bekannt.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem pakistanischen Amtskollegen Muhammad Ishaq Dar betonte Fidan das Ziel, die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen deutlich auszubauen. „Türkiye und Pakistan arbeiten daran, ihr Handelsvolumen auf fünf Milliarden US-Dollar zu steigern“, sagte Fidan. Demnach sollen auch Sektoren wie Bergbau, Seltene Erden und Infrastruktur in den Fokus rücken.

Grundlage für die geplanten Offshore-Erkundungen ist ein Energieabkommen. Dieses war bereits im April zwischen der staatlichen Turkish Petroleum Corporation (TPAO) und den pakistanischen Ölgesellschaften unterzeichnet worden. Die Vereinbarung gilt als Meilenstein der bilateralen Zusammenarbeit im Energiesektor.

Kooperation auch in Verteidigung und Infrastruktur

Pakistans Außenminister Dar kündigte an, die strategische Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigungsindustrie zu vertiefen und würdigte diese zugleich. Man arbeite derzeit bei der Terrorismusbekämpfung und im Kapazitätsaufbau eng zusammen. Türkische Firmen sollen sich künftig auch an der Privatisierung von Stromversorgern in Pakistan beteiligen.

Dar zufolge planen beide Seiten außerdem die Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone für türkische Investoren im pakistanischen Karachi und in Istanbul. Die Initiative soll unter anderem Erfahrungen im Schiffsrecycling, in der Lagerung sowie im effizienten Einsatz von Wasser in der Landwirtschaft bündeln.

Nach über einem Jahrzehnt Pause soll zudem die gemeinsame Ministerkommission reaktiviert werden. Den Vorsitz übernehmen der pakistanische Handelsminister Jam Kamal Khan und der türkische Verteidigungsminister Yaşar Güler.

Die neuen Initiativen sollen die Grundlage für die achte Sitzung des Hohen Rates für Strategische Zusammenarbeit bilden, die im kommenden Jahr in Türkiye geplant ist.