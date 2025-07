Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat bei einem Treffen der AK-Partei in Ankara den Beginn einer neuen Ära für Türkiye verkündet. Die Vision des „Jahrhunderts von Türkiye“ nehme zunehmend Gestalt an, so Erdoğan am Sonntag beim 32. Konsultations- und Evaluierungstreffen seiner Partei.

„Eine neue Epoche beginnt für unser Land. Schritt für Schritt setzen wir die Ziele des Jahrhunderts von Türkiye um“, erklärte das Staatsoberhaupt.

Mit Blick auf den Prozess eines „terrorfreien Türkiye“ betonte Erdoğan, die von Ankara gesendeten Signale würden bei Freunden Zuversicht und bei Gegnern Besorgnis auslösen – und seien auf dem richtigen Weg. Türkiye beobachte die Entwaffnung der Terrororganisation PKK genau – über ein Zusammenspiel des Nationalen Nachrichtendienstes (MIT) und der Türkischen Streitkräfte (TSK).

„Wir wissen, gegen wen wir kämpfen. Nicht die Marionetten stehen im Fokus, sondern die Drahtzieher im Hintergrund“, sagte Erdoğan. Man stehe kurz davor, das Land endgültig von dem „seit 47 Jahren auferlegten Joch des Terrors“ zu befreien. Erste greifbare Ergebnisse seien bereits sichtbar.

Der Präsident rief alle im Parlament vertretenen Parteien auf, sich dem Prozess mit gutem Willen anzuschließen. Niemand habe das Recht, diesen entscheidenden Kurs zu behindern oder aus parteipolitischem Kalkül zu untergraben. „Fast alles im Leben und in der Politik lässt sich wiedergutmachen – aber nicht, wenn man den gesellschaftlichen Frieden und die Einheit von 86 Millionen Menschen aufs Spiel setzt“, so Erdoğan.

Man handle stets mit Blick auf die gesamte Bevölkerung – insbesondere auf die Hinterbliebenen der Gefallenen, die Veteranen sowie auf die Interessen der kommenden Generationen. Die Verantwortung für diesen historischen Wandel liege nicht nur bei der AK-Partei, der Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) oder der Partei für Gleichheit und Demokratie der Völker (DEM), sondern bei der gesamten politischen Landschaft.

Erdoğan unterstrich, dass Türkiye an einem Wendepunkt stehe – mit Chancen, aber auch mit großen Herausforderungen.