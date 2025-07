US-Präsident Donald Trump hat für Montag eine „wichtige Erklärung“ zu Russland angekündigt. „Ich denke, ich werde am Montag eine wichtige Erklärung zu Russland abgeben“, sagte er am Donnerstag (Ortszeit) in einem Interview mit dem US-Sender NBC. Nähere Angaben dazu machte Trump nicht.

„Ich bin von Russland enttäuscht, aber wir werden sehen, was in den nächsten Wochen passiert“, fuhr der US-Präsident fort.

Nach Trumps Wiedereinzug ins Weiße Haus im Januar hatten sich die USA Russland angenähert, unter anderem durch den Beginn direkter Gespräche zwischen Vertretern Moskaus und Washingtons. Trotz dieser Bemühungen gab es bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe in der Ukraine bisher keinen Erfolg.

Zuletzt hatte Trump Kreml-Chef Wladimir Putin vorgeworfen, „eine Menge Mist“ über die Ukraine zu erzählen. Zu einem vom US-Senat vorgeschlagenen Gesetzentwurf für weitere Sanktionen gegen Russland sagte Trump am Dienstag, er prüfe dies sehr intensiv.

NBC zufolge sprach Trump auch über ein Abkommen mit der Nato, um die Lieferung von US-Waffen an die Ukraine zu erleichtern. „Wir liefern Waffen an die Nato und die Nato bezahlt diese Waffen zu 100 Prozent“, sagte Trump. „Was wir also tun ist, dass die Waffen, die geliefert werden, an die Nato gehen, und die Nato gibt diese Waffen (an die Ukraine), und die Nato bezahlt für diese Waffen.“