Tausende Menschen in Finnland haben eine Petition unterzeichnet, die den Ausschluss Israels vom diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) fordert. Zwei Petitionen seien am Montag bei dem öffentlich-rechtlichen Sender Yle eingegangen, so das finnische Palästina-Netzwerk „Sumud“. Darin werde gefordert, Druck auf die Europäische Rundfunkunion (EBU) auszuüben. Die zweite Petition sei von mehr als 500 Musikschaffenden und weiteren Vertretern der Kulturindustrie unterzeichnet worden.



Auch beim ESC 2024 in Schweden hatte es – angesichts des israelischen Vernichtungskriegs im Gazastreifen – Proteste gegen die Teilnahme Israels gegeben.