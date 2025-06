Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Metin Hakverdi (SPD), erhofft sich von dem ersten persönlichen Gespräch zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und US-Präsident Donald Trump die Grundlage für ein gutes Verhältnis zwischen beiden Staatsmännern. „Wünschenswert wäre es, wenn der Kanzler und der US-Präsident bei diesem ersten Treffen einen guten persönlichen Draht zueinander entwickeln könnten“, sagte Hakverdi dem „Tagesspiegel“ (Online- und Sonntagausgabe).

Man dürfe aber von dem für Donnerstag angekündigten Termin im Weißen Haus „nicht zu viel erwarten“. „Dafür ist der US-Präsident zu unberechenbar.“ Hakverdi hält es für möglich, dass Merz Trump „im besten Fall“ für „eine gemeinsame Friedensinitiative für die Ukraine gewinnen kann“.

Der SPD-Politiker sagte, hinsichtlich der Situation in der Ukraine „sollten wir klar machen, dass Deutschland im Verbund mit weiteren europäischen Staaten bereit ist, die Ukraine weiter zu unterstützen, mehr Verantwortung zu übernehmen und die Hand weiter ausgestreckt ist, gemeinsame Sicherheitsinteressen in Europa zusammen mit den USA zu formulieren“.

Mit Blick auf den Nato-Gipfel Ende Juni in Den Haag hält der SPD-Politiker es für „wichtig zu signalisieren, dass wir willens und in der Lage sind, mehr in unsere Sicherheit zu investieren“.

In der Auseinandersetzung über die US-Zollpolitik dürfe Deutschland „das Verhandlungsmandat der Europäischen Union nicht konterkarieren“, sagte Hakverdi weiter. Trotzdem sollte Deutschland klar machen, „dass wir an sinkenden Zöllen auf beiden Seiten des Atlantiks interessiert sind und der Überzeugung sind, dass niedrigere Handelsbarrieren gut für beide Volkswirtschaften in den USA und in der EU sind“.