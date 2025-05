Türkiye und Italien haben eine Reihe von Abkommen in vielfältigen Bereichen unterzeichnet – darunter Handel, Industrieinvestitionen, Raumfahrt, Kultur, Sport, soziale Dienste, Archive, Verkehr und Verteidigung.

Die Absichtserklärungen wurden im Anschluss an den vierten zwischenstaatlichen Gipfel zwischen Türkiye und Italien unterzeichnet, der am Dienstag von Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gemeinsam geleitet wurde.

Zu den wichtigsten Vereinbarungen zählt eine gemeinsame ministerielle Erklärung zwischen dem türkischen Handelsministerium und dem italienischen Außenministerium zur Stärkung der Handelsbeziehungen.

Ein weiteres Memorandum of Understanding wurde zwischen dem türkischen Ministerium für Industrie und Technologie sowie dem italienischen Ministerium für Unternehmen und "Made in Italy" unterzeichnet. Ziel ist es, die Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Innovation, Industrie und Investitionen zu intensivieren.

Zu den weiteren bedeutenden Abkommen zählen Vereinbarungen zwischen der türkischen und der italienischen Raumfahrtagentur über die friedliche Nutzung des Weltraums sowie ein Abkommen zwischen dem türkischen Ministerium für Kultur und Tourismus und dem italienischen Kulturministerium zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Kulturgütern.

Weitere Abkommen betreffen die Zusammenarbeit zwischen Museen, die Förderung des archäologischen Erbes sowie die Kooperation zwischen dem türkischen Staatsarchiv und der Archivdirektion des italienischen Kulturministeriums.

Auch zwischen dem türkischen Jugend- und Sportministerium und dem italienischen Ministerium für Jugend und Sport wurde ein Memorandum unterzeichnet. Zudem wurde ein Kooperationsabkommen zwischen dem türkischen Familien- und Sozialministerium und dem italienischen Ministerium für Menschen mit Behinderungen geschlossen.

Darüber hinaus unterzeichneten das türkische Verkehrs- und Infrastrukturministerium sowie das italienische Ministerium für Infrastruktur und Verkehr ein Memorandum zur Vertiefung der Zusammenarbeit im Verkehrsbereich.

Abschließend wurde ein Vorabprotokoll zwischen Baykar, dem führenden türkischen Drohnenhersteller, und Leonardo, einem der größten Rüstungsunternehmen Europas, unterzeichnet.