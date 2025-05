Der türkische Außenminister Hakan Fidan wird am 26. und 27. Mai 2025 einem offiziellen Besuch in der Russischen Föderation abstatten. Die Reise erfolgt auf Einladung seines russischen Amtskollegen Sergej Lawrow und dient dem Ziel, die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern in zentralen Bereichen wie Handel, Energie und Tourismus weiter zu vertiefen. Auch regionale und internationale Entwicklungen sollen im Rahmen des Besuchs thematisiert werden.

Wie das türkische Außenministerium am Samstag mitteilte, wird Fidan in Moskau mit Präsident Wladimir Putin zusammentreffen und offizielle Gespräche mit Außenminister Lawrow führen.

Stärkung der bilateralen Beziehungen

Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die bilateralen Beziehungen zwischen Türkiye und Russland. Außenminister Fidan wird voraussichtlich eine umfassende Bestandsaufnahme der Zusammenarbeit in verschiedenen strategischen Bereichen vornehmen. Auch potenzielle Schritte zur weiteren Vertiefung der Partnerschaft sollen erörtert werden.

Neben den Treffen mit Putin und Lawrow sind weitere hochrangige Gespräche geplant. Fidan wird unter anderem den stellvertretenden Leiter der russischen Präsidialverwaltung, Wladimir Medinski, treffen. Medinski leitete die russische Delegation bei den russisch-ukrainischen Gesprächen am 16. Mai in Istanbul. Auch ein Austausch mit Verteidigungsminister Andrei Beloussow und weiteren Spitzenvertretern ist vorgesehen.

Türkiye bekräftigt Einsatz für gerechten und dauerhaften Frieden

Ein zentraler Punkt der Gespräche wird die Lage im Russland-Ukraine-Konflikt sein. Außenminister Fidan wird die Haltung Ankaras unterstreichen, sich weiterhin für einen gerechten und dauerhaften Frieden einzusetzen. Dabei wird er auch seine Zufriedenheit über jüngste Entwicklungen äußern, die eine positive Dynamik für den Friedensprozess erkennen lassen.

Fidan wird zudem betonen, dass Türkiye auch in Zukunft bereit ist, eine aktive Rolle als Vermittler einzunehmen – wie bereits 2022 und erneut bei den jüngsten Gesprächen am 16. Mai.

Regionale und globale Themen auf der Agenda

Neben dem bilateralen Austausch wird Fidan mit seinen Gesprächspartnern auch über verschiedene regionale und internationale Themen beraten. Dazu zählen unter anderem die Entwicklungen in Syrien, die humanitäre Lage im Gazastreifen sowie sicherheitspolitische Fragen im Südkaukasus.

Der Besuch reiht sich in eine Serie hochrangiger Kontakte zwischen Türkiye und Russland ein. Außenminister Fidan war zuletzt am 10. und 11. Juni 2024 in Russland zu Gast, um an den BRICS+-Treffen teilzunehmen. Am 24. Oktober desselben Jahres nahm er gemeinsam mit Präsident Recep Tayyip Erdoğan am BRICS-Gipfel teil.

Zuletzt traf Fidan seinen russischen Amtskollegen am 12. April 2025 am Rande des Antalya Diplomatie Forums. Zuvor war Lawrow am 23. Februar 2025 zu bilateralen Gesprächen in Türkiye. Die beiden Minister kamen zudem am 20. Februar 2025 beim G20-Außenministertreffen in Johannesburg sowie am 18. Oktober 2024 im Rahmen der von Türkiye organisierten 3+3-Regionalkooperationsplattform in Istanbul zusammen.