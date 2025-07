US-Präsident Donald Trump hat die Hoffnung geäußert, dass bald eine Waffenruhe zwischen Israel und der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas erreicht werden kann. „Wir reden miteinander und werden das hoffentlich im Laufe der nächsten Woche klären können. Mal sehen, was passiert“, sagte Trump am Sonntag vor Journalisten auf einem Luftwaffenstützpunkt im US-Bundesstaat Maryland.

In den vergangenen Wochen hatte Trump wiederholt solche Zeitspannen für eine mögliche Einigung genannt, die jedoch allesamt ergebnislos verliefen. Delegationen Israels und der Hamas befinden sich weiterhin in der katarischen Hauptstadt Doha. Sie verhandeln dort indirekt über eine mögliche 60-tägige Waffenruhe und die Freilassung von Israelis. Die USA, Katar und Ägypten fungieren als Vermittler zwischen Israel und der Hamas.

Laut der israelischen Zeitung „Yedioth Achronot“ hat sich die Stimmung jedoch von Optimismus zu „Pessimismus und Vorsicht“ gewandelt. Das Ausmaß des israelischen Truppenabzugs aus Gaza während der Feuerpause stelle weiterhin einen zentralen Streitpunkt dar.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte zu Beginn vergangener Woche gesagt, Israel wolle im südlichen Gazastreifen eine „humanitäre Stadt“ errichten. Dort sollen 600.000 durch den Krieg vertriebene Palästinenser hingeleitet werden. Kritiker sprechen von einem völkerrechtswidrigen Internierungslager, mit dem langfristig eine Zwangsdeportation verbunden sein könnte.

Israel spricht davon, Palästinensern eine „freiwillige Ausreise“ zu ermöglichen. Für die Hamas ist ein Verbleib israelischer Truppen in einem derart großen Gebiet inakzeptabel. Auch im Falle einer Einigung will Israel offenbar weiter Truppen an der südlichen Grenze Gazas stationieren.