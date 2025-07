UN-Generalsekretär António Guterres sieht Frieden in Nahost in weiter Ferne. Der Konflikt zwischen Israel und Palästina könne zwar mit politischem Willen und mutiger Führung gelöst werden, doch die Wahrheit sei: „Wir stehen am Rande des Zusammenbruchs. Die Zweistaatenlösung ist weiter entfernt als je zuvor“, sagte Guterres zum Auftakt einer Konferenz in New York zur Verwirklichung der Zweistaatenlösung.

An Israel gerichtet sagte Guterres: „Die schleichende Annexion des besetzten Westjordanlands ist illegal. Sie muss aufhören. Die umfassende Zerstörung des Gazastreifens ist unerträglich. Sie muss aufhören. Wahlen, die die Zweistaatenlösung für immer untergraben würden, sind inakzeptabel. Sie müssen aufhören.“

Frankreich, das die Anerkennung von Palästina als Staat erst vergangene Woche angekündigt hatte, veranstaltet die Konferenz bei den Vereinten Nationen gemeinsam mit Saudi-Arabien.

Fortschritte bei dem Treffen werden angesichts der Eskalation im Nahen Osten nicht erwartet. Israel und sein engster Verbündeter, die Vereinigten Staaten, nehmen an der Veranstaltung nicht teil.