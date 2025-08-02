Ankara hat als Antwort auf die einseitige Ausweisung zweier Meeresparks durch Griechenland im Ionischen und Ägäischen Meer seine maritimen Schutzgebiete ausgeweitet. Damit setzt Türkiye ein deutliches Zeichen gegen Alleingänge in umstrittenen Seezonen.

Wie das Außenministerium in Ankara mitteilte, wurden zwei neue Meeres-Schutzgebiete ausgewiesen – eines vor der Küste von Gökçeada in der nördlichen Ägäis, das andere vor Finike im Mittelmeer. Die Gebiete sind nun Teil der nationalen Karte zur maritimen Raumordnung, die bei der UNESCO-geführten Zwischenstaatlichen Ozeanographischen Kommission (IOC) registriert ist.

Ziel sei der Schutz mariner Ökosysteme, ohne wirtschaftliche Aktivitäten wie Fischerei oder Tourismus einzuschränken, hieß es aus Regierungskreisen. Die Maßnahme wurde in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium, zuständigen Institutionen und dem Nationalen Forschungszentrum für Seerecht (DEHUKAM) der Universität Ankara abgestimmt.

Parallel dazu wurde ein Koordinierungsgremium für maritime Raumplanung geschaffen, das unter Leitung des Außenministeriums die Umweltauswirkungen auf See bewerten und die institutionelle Abstimmung verbessern soll.