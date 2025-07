Der Autobauer Mercedes-Benz hat unter anderem wegen der Schwäche auf dem chinesischen Markt erneut weniger Fahrzeuge verkauft. Von April bis Juni wurden 547.100 Pkws und Vans abgesetzt - neun Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Stuttgarter Unternehmen mitteilte. Bereits im ganzen Jahr 2024 war der Mercedes-Absatz angesichts der Krise in der Autoindustrie um vier Prozent auf knapp 2,4 Millionen gesunken.

Die Pkw-Sparte verzeichnete mit 453.700 verkauften Autos im zweiten Quartal ein Minus von neun Prozent. In China sank der Absatz demzufolge um fast ein Fünftel auf 140.400 Autos. Auf dem wichtigen Markt haben die Schwaben mittlerweile starke Konkurrenz durch heimische Hersteller. Außerdem leiden sie bereits länger unter der Kaufzurückhaltung von wohlhabenden Chinesen, bei denen das Geld in der Immobilienkrise im Land nicht mehr so locker sitzt.

Auch in den USA ging der Absatz angesichts der US-Einfuhrzölle zurück. Allerdings berichtete das Unternehmen von einer soliden Kundennachfrage in den USA und steigenden Auslieferungszahlen an die Endkunden. Die Kennzahl Absatz misst den Verkauf von Autos des Konzerns an die Händler.

E-Autos und Luxusmodelle mit Minus

Bei den von Konzernchef Ola Källenius besonders in den Fokus genommenen teuren Top-End-Modellen musste das Unternehmen im Verkauf ebenfalls einen Dämpfer hinnehmen. Auch die vollelektrische Pkw schwächelten weiter: Von ihnen verkauften Mercedes mit 35.000 im zweiten Quartal fast ein Viertel weniger. Bei den Lieferwagen (Vans) fiel der Absatz um zehn Prozent.

Im ersten Halbjahr steht bei Mercedes insgesamt für Pkw und Vans ein Minus von acht Prozent auf 1,08 Millionen Fahrzeuge zu Buche.