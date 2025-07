Bei ihrem Gespräch im Apostolischen Palast thematisierten beide die humanitäre Krise in Gaza, den Klimawandel, zunehmende Islamfeindlichkeit sowie die Bedeutung der Familie für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Emine Erdoğan forderte ein Ende des Leids in Gaza und rief die christliche Welt zu einer lauteren Stimme für einen dauerhaften Waffenstillstand und ungehinderte humanitäre Hilfe auf. Zudem sprach sie sich für eine Zwei-Staaten-Lösung aus und betonte, dass auch christliche Gemeinden in Palästina endlich in Frieden leben müssten.

Papst Leo XIV. lobte Türkiye als Modell für Minderheitenrechte im Nahen Osten und bezeichnete sie als „wichtige Stimme für Frieden in der Region“. Er kündigte an, eine seiner ersten Auslandsreisen als Papst nach Türkiye zu planen.

Auch Klimaschutz war Thema des Treffens. Emine Erdoğan stellte die türkische „Null-Abfall“-Initiative vor und rief zu stärkerer internationaler Kooperation auf. Der Papst unterstützte das Anliegen: „Wir müssen unbedingt Wege der Zusammenarbeit finden.“

Beide betonten die Rolle der Familie als Schlüssel für sozialen Frieden und riefen dazu auf, traditionelle Werte vor globalen Bedrohungen zu schützen. Emine Erdoğan schrieb nach dem Treffen, sie hoffe, dass die Amtszeit von Papst Leo XIV. dem Christentum und der ganzen Menschheit Frieden bringe.