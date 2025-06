Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat die US-Angriffe auf Atomanlagen im Iran als „Aggression“ verurteilt und Washington vorgeworfen, die treibende Kraft hinter den Angriffen Israels im Iran zu sein. „Diese Aggression hat gezeigt, dass Amerika der entscheidende Faktor hinter den feindseligen Handlungen des zionistischen Regimes gegen die Islamische Republik Iran ist“, erklärte Peseschkian in seiner ersten Reaktion nach den US-Angriffen am Sonntag laut der amtlichen Nachrichtenagentur Irna.

Die USA hätten eingegriffen, nachdem sie die „offensichtliche Unfähigkeit“ Israels erkannt hätten, fügte Peseschkian hinzu.

Die USA bombardierten in der Nacht zum Sonntag drei zentrale Atomanlagen im Iran. US-Präsident Donald Trump sprach von einem „spektakulären militärischen Erfolg“ der Angriffe auf die drei Anlagen in Fordo, Natans und Isfahan. Unklar blieben zunächst die konkreten Auswirkungen vor Ort – vor allem an der unterirdischen Anlage Fordo.

Die aktuellen Spannungen begannen am 13. Juni, als Israel völkerrechtswidrige Luftangriffe auf mehrere Orte im Iran durchführte. Israel ist die einzige Atommacht in der Region und nahm vor allem Irans Atomprogramm ins Visier. Getroffen wurden nach israelischen Angaben mehr als 100 strategisch wichtige Orte, unter anderem in den Millionenstädten Teheran, Tabris und Schiras sowie die Uran-Anreicherungsanlage Natans. Israel begründete seine Angriffe damit, dass es den Iran an der Herstellung von Atomwaffen hindern wolle. Teheran streitet derartige Vorhaben ab.

Seitdem starben laut israelischen Angaben mindestens 25 Menschen durch iranische Raketenangriffe. Nach Angaben des iranischen Gesundheitsministeriums wurden dagegen im Iran infolge der israelischen Angriffe 430 Menschen getötet und über 3500 Personen verletzt.