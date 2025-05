Nach wochenlangen Massenprotesten gegen die serbische Regierung hat Serbiens Präsident Aleksandar Vučić am Samstag mit einer Großkundgebung reagiert. „Sie können marschieren, so viel sie wollen, es wird nichts bringen“, sagte Vučić vor dem serbischen Parlament in Belgrad zu den regierungskritischen Protesten. Vor zehntausenden Anhängern kündigte er zudem die Gründung einer neuen politischen Bewegung an.

Auslöser der Protestwelle in Serbien war der Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der Stadt Novi Sad am 1. November, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen. Seitdem gehen landesweit Hunderttausende Menschen gegen Korruption und Misswirtschaft auf die Straße. Vučić bezeichnete die Proteste immer wieder als vom Ausland gesteuert.