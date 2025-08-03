Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen neuen Austausch von 1.200 Kriegsgefangenen mit Russland angekündigt. Die Arbeit an den Listen laufe gerade, teilte Selenskyj nach einem Treffen mit dem ukrainischen Verhandlungsführer Rustem Umjerow bei Telegram mit. Russland hatte die Zahl von 1.200 bereits bei den direkten Verhandlungen mit der Ukraine am 23. Juli in Istanbul genannt, die konkrete Zahl hatte Kiew an dem Tag aber nicht bestätigt.

Selenskyj sagte, „dass nicht nur Soldaten, sondern auch Zivilisten ausgetauscht werden sollen“. Zudem gebe es Vorbereitungen für ein neues Treffen mit der russischen Seite. Ein Datum nannte er nicht.

Rund 6.000 ukrainische Gefangene bisher zurückgekehrt



Ende Juli hatte Selenskyj mitgeteilt, „dass seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor mehr als drei Jahren insgesamt 5.857 Menschen aus der Gefangenschaft in die Ukraine zurückgekehrt seien“. Zudem seien noch einmal 555 Menschen befreit worden, teilte er bei X mit. Zuletzt hatten die Kriegsparteien im Juli Gefangene freigelassen und damit einen bereits im Juni in Istanbul vereinbarten etappenweisen Austausch von jeweils 1.200 Gefangenen abgeschlossen.