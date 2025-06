Wegen schwerer Überschwemmungen im Südwesten Chinas sind mehr als 80.000 Menschen evakuiert worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch berichtete, wurden Rettungsteams in die beiden betroffenen Bezirke in der Provinz Guizhou geschickt, wo die höchste Alarmstufe ausgelöst wurde.

Im Bezirk Rongjiang stand laut Xinhua ein Fußballplatz „drei Meter unter Wasser“. „Das Wasser stieg schnell an“, sagte der Bewohner Long Tian den staatlichen Medien. „Ich bin in der dritten Etage geblieben, um auf Hilfe zu warten. Am Nachmittag wurde ich an einen sicheren Ort gebracht“, sagte er.

Der staatliche Fernsehsender CCTV zeigte Bilder von stark überfluteten Dörfern und einer eingestürzten Brücke in einer bergigen Region der Provinz.

Rettungshelfer schoben Boote mit Bewohnern durch schlammiges Wasser. In einem Kindergarten standen Kinder bis zu den Knien im Wasser, während sie auf die Rettungshelfer warteten. Die Überschwemmungen betrafen auch die angrenzende Provinz Guangxi.

China verzeichnete zuletzt wiederholt Extremwetterereignisse. In der Provinz Hunan wurden vergangene Woche zehntausende Menschen wegen heftiger Regenfälle evakuiert.