Der NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat die bedeutende Rolle von Türkiye bei den Friedensgesprächen in Istanbul zur Lösung des Ukraine-Konflikts gewürdigt. Dabei bezeichnete er den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan als „eine herausragende Führungspersönlichkeit innerhalb der NATO, die von den Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzt wird“.

„Ich denke, es gibt in dieser Woche – aber auch in den kommenden zehn bis vierzehn Tagen – ein echtes Fenster der Gelegenheit, um die gesamte Ukraine-Frage in eine bessere Richtung zu lenken. Natürlich unter der Führung von Präsident Wolodymyr Selenskyj, aber auch maßgeblich getragen von der US-Regierung. Und Türkiye spielt dabei eine große Rolle“, sagte Rutte im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Anadolu mit Blick auf die Friedensgespräche in Istanbul.

Zur Debatte um den Verkauf von Eurofightern an Türkiye sagte Rutte: „Ich spreche mich klar dagegen aus, dass ein NATO-Partner dem anderen Rüstungslieferungen beschränkt. So etwas darf innerhalb des Bündnisses nicht vorkommen.“

Er betonte zudem die zentrale Bedeutung der türkischen Rüstungsindustrie für die NATO: „Die türkische Verteidigungsindustrie ist entscheidend für das gesamte Bündnis.“

„In Texas zum Beispiel gibt es Fabriken, die Munition herstellen. Ohne die enge Zusammenarbeit mit türkischen Unternehmen wäre das nicht möglich gewesen. Das ist nur eines von vielen Beispielen“, so Rutte weiter.

Mit Blick auf die Auflösung der Terrororganisation PKK sagte der NATO-Chef: „Wir wissen, dass Türkiye eines der NATO-Mitglieder ist, das am stärksten von Terroranschlägen betroffen ist.“