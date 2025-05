Die russische Regierung will trotz einer bislang fehlenden Zusage aus Kiew eine Delegation zu Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs nach Istanbul schicken. „Sie wird ab Montagfrüh bereit sein für die Fortsetzung von Verhandlungen, die zweite Runde der Verhandlungen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Er hoffe, dass dort auch die von beiden Seiten vorbereiteten Memoranden für ein Kriegsende besprochen würden.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte das Treffen am Mittwoch für den kommenden Montag angekündigt. Die Delegation soll demnach unverändert bleiben und somit vom Präsidentenberater und ehemaligen russischen Kulturminister Wladimir Medinski geführt werden.

Der Leiter der ukrainischen Verhandlungsdelegation Rustem Umjerow sagte, Kiew sei nicht gegen ein Treffen, wolle aber vorher das russische Positionspapier sehen. Während die Ukraine nach eigenen Angaben ihren Forderungskatalog Russland schon übergeben hat, lehnt der Kreml dies bislang mit der Begründung ab, dass die Vorschläge nicht im Vorfeld öffentlich diskutiert werden sollten.

Delegationen aus Russland und der Ukraine hatten am 16. Mai erstmals seit mehr als drei Jahren direkte Gespräche geführt. Das Treffen in der türkischen Metropole Istanbul endete ohne Annäherung in der Frage einer Waffenruhe. Allerdings wurde ein großer Gefangenenaustausch vereinbart, der mittlerweile abgeschlossen ist.