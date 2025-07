In Indonesien sind bei einem Brand auf einer Fähre mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 568 Passagiere wurden von der Unglücksfähre sowie aus dem Wasser vor der Insel Sulawesi gerettet, wie die indonesische Such- und Rettungsbehörde am Montag mitteilte. Die Zahl der Toten korrigierten die indonesischen Behörden auf drei, nachdem sie zuerst fünf Todesopfer gemeldet hatten.

Die Fähre war am Sonntag auf dem Weg in die Küstenstadt Manado, als an Bord ein Feuer ausbrach. Der Küstenwache zufolge sprangen Passagiere mit Rettungswesten von Bord. Auf einem Video der Rettungsbehörde von Manado ist zu sehen, wie die Küstenwache Wasser auf die Fähre schüttet, während schwarzer Rauch aufsteigt.

Da es immer noch neue Informationen gebe, gingen die Such- und Rettungsarbeiten weiter, sagte der Leiter der Rettungsbehörde von Manado, George Leo Mercy Randang, der Nachrichtenagentur AFP am Montag. „Unsere Stelle ist 24 Stunden am Tag geöffnet, falls Familien vermisste Angehörige melden wollen“, fuhr er fort.

Im Logbuch der Fähre waren nur 280 Passagiere und 15 Besatzungsmitglieder registriert. Örtliche Medien berichteten, das Schiff habe eine Kapazität für 600 Menschen gehabt.

Zwischen den rund 17.000 Inseln Indonesiens kommt es immer wieder zu Schiffsunglücken. Erst vor wenigen Wochen sank vor der Küste der Urlaubsinsel Bali eine Fähre, mindestens 19 Menschen starben.