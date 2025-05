Die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD haben am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressekonferenz den Koalitionsvertrag vorgestellt. Europa könne sich künftig auf Deutschland verlassen, sagte dabei der wahrscheinlich künftige Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

Alle Vereinbarungen stehen unter dem Vorbehalt, dass der Vertrag von den drei Parteien abgesegnet wird. Die SPD wird in der kommenden Woche über die Vereinbarungen abstimmen, die CDU Ende April. Bei der CSU will der Vorstand bereits heute sein Votum abgeben, das Ergebnis gibt Parteichef Markus Söder am Nachmittag bekannt.