Der Deutsche Presserat hat 24 öffentliche Rügen ausgesprochen. Es ging insbesondere um Verletzungen des Persönlichkeitsschutzes und der journalistischen Sorgfaltspflicht, wie der Presserat nach einer Sitzung am Freitag in Berlin mitteilte.

Unter anderem wurde das Onlineportal bild.de gerügt, weil es ein Video vom Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gezeigt hatte. Das wiederholte Zeigen des Videos verletzte dem Presserat zufolge die Würde der Opfer und überschritt die Grenze zur Sensationsberichterstattung. Zudem wurde das Onlineportal für die Veröffentlichung unbelegter Opferzahlen gerügt.

Kurz vor Weihnachten war ein 50-jähriger Mann mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast. Sechs Menschen starben, eine Vielzahl weiterer Besucher wurde verletzt. Der Täter mit saudi-arabischen Wurzeln hatte sich zuvor in einem Interview als Ex-Muslim und Islamhasser bezeichnet. Zudem hatte er in den sozialen Medien die AfD und US-Milliardär Elon Musk gelobt.

Insgesamt sprach der Presserat in 29 Fällen Missbilligungen aus, in 32 Fällen seien Hinweise gegeben worden. 49 Beschwerden gegen Medien wurden demnach als unbegründet erachtet. Der Deutsche Presserat ist die Freiwillige Selbstkontrolle der Printmedien und von deren Onlineauftritten in Deutschland. Anhand von Beschwerden überprüft er die Einhaltung ethischer Regeln im Journalismus, die im sogenannten Pressekodex festgeschrieben sind.