Bei neuerlichen Luftangriffen im Iran hat das israelische Militär eigenen Angaben nach in der Nacht eine Produktionsstätte für Zentrifugen und mehrere Waffenfabriken ins Visier genommen. Zum Ausmaß der Schäden in der Gegend von Teheran machte die Armee zunächst keine Angaben. Mehr als 50 Kampfjets seien im Einsatz gewesen, hieß es.

Die angegriffene Fertigungsanlage für Zentrifugen in Teheran diente der iranischen Führung nach israelischer Behauptung, den Umfang und die Geschwindigkeit seiner Urananreicherung für die Entwicklung von Atomwaffen auszuweiten. Zu den anderen Angriffszielen gehörte den Angaben nach auch eine Anlage zur Herstellung von Rohstoffen und Komponenten für den Zusammenbau von Boden-Boden-Raketen, die bereits gegen Israel eingesetzt würden. Auch Standorte, die Teile für Boden-Luft-Raketen herstellten, seien ins Visier genommen worden.

Israel behauptet, das iranische Atomprogramm bedrohe seine Existenz und begründet damit auch den seit Freitag laufenden Großangriff. Teheran bestreitet, auf Atomwaffen hinzuarbeiten. Viele Experten sehen in dem Angriffskrieg Israels gegen den Iran einen Verstoß gegen das Völkerrecht. Zudem verfügt Israel selbst über Atomwaffen.

Beide Länder setzten in der Nacht ihre Angriffe fort. Die iranischen Revolutionsgarden – die Elite Streitmacht der Islamischen Republik – feuerten innerhalb von weniger als einer Stunde zwei Raketensalven auf Israel ab.

Israel hatte in der Nacht zum Freitag einen beispiellosen Großangriff auf den Iran gestartet. Dabei wurden unter anderem Atomanlagen und Militärbasen bombardiert sowie mehrere ranghohe Militärs und Wissenschaftler getötet. Die Angriffe treffen seitdem auch Wohnsiedlungen, unter anderem in der Hauptstadt Teheran. Der Iran reagiert mit Vergeltungsschlägen. Bisher wurde neben Militärbasen auch die Mossad-Zentrale in Tel Aviv anvisiert.

Laut Medienberichten tötete Israel bisher mindestens 585 Menschen im Iran. Mehr als 1.320 weitere wurden demnach verletzt. In Israel wurden Berichten zufolge 24 Menschen getötet und mindestens 500 weitere verletzt. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Türkiye und zahlreiche andere Staaten verurteilten den israelischen Großangriff auf den Iran. Westliche Staaten wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien hingegen solidarisieren sich mit Israel.