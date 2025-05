Nach der Sicherheitspanne in einem Gruppenchat ranghoher US-Regierungsvertreter hat das US-Magazin The Atlantic einen Chatverlauf über Angriffspläne auf die Huthi-Miliz im Jemen in voller Länge veröffentlicht. In am Mittwoch veröffentlichten Screenshots des Chats sind zahlreiche Details wie genaue Angriffszeiten und die dabei eingesetzten Flugzeuge enthalten.

The Atlantic entschloss sich nach eigenen Angaben zu der Veröffentlichung, nachdem die Regierung von US-Präsident Donald Trump mehrfach bestritten hatte, dass in dem nicht gesicherten Chat geheime Informationen ausgetauscht worden seien.

Der Atlantic-Chefredakteur Jeffrey Goldberg hatte Anfang der Woche in einem Artikel öffentlich gemacht, dass er offenbar durch ein Versehen in eine regierungsinterne Chatgruppe im Messengerdienst Signal eingeladen worden war. In dieser waren unter anderem US-Außenminister Marco Rubio, Verteidigungsminister Pete Hegseth und der nationale Sicherheitsberater Mike Waltz. Sie tauschten sich über konkrete Angriffspläne gegen die Huthi-Miliz im Jemen aus.

Trump hatte den Vorfall anschließend als „Ausrutscher“ abgetan. Seine Sprecherin Karoline Leavitt hatte erklärt, in der Chatgruppe seien „keine Kriegspläne“ diskutiert und „keine als geheim eingestuften Informationen ausgetauscht“ worden.