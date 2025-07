Anlässlich des Jahrestages des vereitelten Putschversuchs vom 15. Juli 2016 hat der türkische Kommunikationsdirektor Burhanettin Duran an den erfolgreichen Widerstand der Bevölkerung gegen die Fetullahistische Terrororganisation (FETÖ) erinnert. „Der 15. Juli ist der Name eines epischen Widerstands, in dem der verräterische Putschversuch, der auf unsere Unabhängigkeit und Zukunft abzielte, durch die Führung unseres Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und den Mut unserer geliebten Nation niedergeschlagen wurde“, schrieb er auf der Plattform X.

In seinem Beitrag zum „Tag der Demokratie und der nationalen Einheit“ würdigte Duran insbesondere den Einsatz des türkischen Volkes. „Millionen Menschen, die ohne Zögern auf die Straße gingen – Männer, Frauen, Junge und Alte – haben der Welt gezeigt, was eine vom Glauben geprägte Nation leisten kann“, schrieb er. Die Opfer des Putschversuchs verdienten ewige Dankbarkeit, so Duran weiter.

Duran teilte zudem ein Video, das Präsident Recep Tayyip Erdoğan bei seinem Aufruf an die Bevölkerung am Abend des 15. Juli sowie Szenen aus der Nacht des gescheiterten Putschversuchs zeigt. In seinem Beitrag verwies Duran auch auf verschiedene nationale Errungenschaften wie das Kriegsschiff TCG Anadolu, den Kampfjet KAAN, die Bayraktar-Drohnen, die Befreiung Karabachs und das E-Auto TOGG. Diese Entwicklungen seien Ausdruck eines weiterhin festen nationalen Willens, so Duran.

FETÖ und ihr im Oktober 2024 verstorbener Anführer Fethullah Gülen gelten als Urheber des vereitelten Putschversuches vom 15. Juli 2016 in Türkiye. Dabei wurden laut offiziellen Angaben 252 Menschen getötet und 2.734 weitere verletzt.